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تأخر 4 رحلات طيران دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:28 ص
تأخر 4 رحلات طيران دولية بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية مطار القاهرة-ارشيفية
كتب ــ أحمد مصطفى

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شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.
 
قالت مصدر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة شركة نسما للطيران رقم 140‪ المتجهة إلى مدينة القصيم، تأخرت لأكثر من ساعة بسبب ظروف تشغيل الرحلة، وتأخرت أيضا رحلة طيران النيل رقم 113 المتجهة إلى مدينة ينبع.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الكويتية رقم 544 المتجهة إلى دولة الكويت، ورحلة الخطوط الإيطالية رقم 806‪ المتجهة إلى مدينة ميلان تأخرت بسبب أعمال الصيانة للرحلة.
 
 

مطار القاهرة

تأخيرات

رحلات دولية

صيانة

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