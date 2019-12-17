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تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية " الانضمام لجماعة تكفيرية" لجلسة 24 ديسمبر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:02 م
تأجيل محاكمة 555 متهما فى قضية " الانضمام لجماعة تكفيرية" لجلسة 24 ديسمبر محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء، لجلسة 24 ديسمبر .
 
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
 
 
 
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
 
 
 
 
 
 

الانضمام لداعش

المتهمين بالانضمام لداعش

خلية تكفيرية

الارهاب

محكمة الجنايات

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