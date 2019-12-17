سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد وفاته اليوم.. معلومات عن آخر المحاربين القدامى فى إنزال نورماندى (صور)

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:21 م
بعد وفاته اليوم.. معلومات عن آخر المحاربين القدامى فى إنزال نورماندى (صور) جون جنكيز أخر المحاربين فى إنزال نورماندى
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى البريطانى جون جنكيز، آخر المحاربين القدامى فى إنزال نورماندى، عن عمر يناهز 100 عاما، وذلك بعد شهر من الاحتفال بعيد ميلاده، والذى سبق وأن تلاقى ترحيبا كبيرا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. 

أخر المحاربين فى معركة نورماندى (1)

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أنه قد تم تكليفه بنقل الذخيرة إلى خط المواجهة، وسبق وأن كرم بحفاوة بالغة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء السابق تيريزا ماى وملكة بريطانيا فى ذكرى الاحتفال بإنزال نورماندى يوم 5 يونيو السابق.

أخر المحاربين فى معركة نورماندى (7)

وشهد الاحتفال الذكرى الـ75، فى مسقط رأسه فى بورتسموث حيث تذكر الهبوط فى نورماندى فى 8 يونيو 1944، قائلاً: "لقد شعرت بالرعب .. أعتقد أن الجميع كانوا كذلك. .أنت لا تظهر ذلك ، لكنها ذلك موجود بداخلك.. كنت جزءًا صغيرًا في آلة كبيرة جدًا.. أنت لا تنسى أبدا رفاقك فى تلك اللحظة".

أخر المحاربين فى معركة نورماندى (5)

كان قد حصل "جنكينز" على وسام الإمبراطورية البريطانية لدوره فى الحرب، حيث كان يعمل رتبة رقيبًا، كما أنه سبق وأن حمل الشعلة الأولمبية من ملعب فراتون بارك خلال الاستعدادات لمباريات صيف 2012 في لندن، حيث أنه من أكبر مشجعى نادي بورتسموث.

أخر المحاربين فى معركة نورماندى (6)

 

أخر المحاربين فى معركة نورماندى (3)

أخر المحاربين فى معركة نورماندى (2)


نورماندى

معركة نورماندى

إنزال نورماندى

محارب

وفاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوتين وميركل يبحثان هاتفيا الوضع فى ليبيا ونتائج قمة "نورماندى" الأخيرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:45 م

جوتيريش يرحب بنتائج قمة "نورماندى" حول أوكرانيا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2019 08:07 ص

بعد إقرارهما بالتعادل فى "نورماندى".. هل يلجأ بوتين وزيلنيسكى لضربات الترجيح لحسم الخلافات؟.. إشادة فرنسية بنتائج اللقاء.. الرئيس الروسى يصف نظيره الأوكرانى بـ"اللطيف"..واللقاء يضع رئيس أوكرانيا فى أزمة بالداخل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 02:15 م

العالم هذا الصباح.. احتجاجات فى أوكرانيا بسبب لقاء زيلينسكى وبوتين بقمة نورماندى بفرنسا.. مجلس النواب الأمريكى يُدين سلوك ترامب فى جلسة استماع تاريخية.. دخان حرائق الغابات بأستراليا يتسبب فى تعطيل خدمات النقل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:00 ص

ماكرون يرحب بشجاعة رئيس أوكرانيا السياسية خلال قمة نورماندى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:01 ص

احتجاجات فى أوكرانيا بسبب لقاء زيلينسكى وبوتين بقمة نورماندى بفرنسا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

السيسى: "أنا مسالم جدا.. ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس".. ويؤكد لشباب العالم: خلصنا شبكة الطرق اللى المفروض تخلص 2050..وفتاة كردية تبكى خلال إجابة الرئيس على سؤالها حول الصراعات فى العالم (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة