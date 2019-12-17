بعد وفاته اليوم.. معلومات عن آخر المحاربين القدامى فى إنزال نورماندى (صور)

كتب هيثم سلامة

توفى البريطانى جون جنكيز، آخر المحاربين القدامى فى إنزال نورماندى، عن عمر يناهز 100 عاما، وذلك بعد شهر من الاحتفال بعيد ميلاده، والذى سبق وأن تلاقى ترحيبا كبيرا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية، أنه قد تم تكليفه بنقل الذخيرة إلى خط المواجهة، وسبق وأن كرم بحفاوة بالغة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء السابق تيريزا ماى وملكة بريطانيا فى ذكرى الاحتفال بإنزال نورماندى يوم 5 يونيو السابق.

وشهد الاحتفال الذكرى الـ75، فى مسقط رأسه فى بورتسموث حيث تذكر الهبوط فى نورماندى فى 8 يونيو 1944، قائلاً: "لقد شعرت بالرعب .. أعتقد أن الجميع كانوا كذلك. .أنت لا تظهر ذلك ، لكنها ذلك موجود بداخلك.. كنت جزءًا صغيرًا في آلة كبيرة جدًا.. أنت لا تنسى أبدا رفاقك فى تلك اللحظة".

كان قد حصل "جنكينز" على وسام الإمبراطورية البريطانية لدوره فى الحرب، حيث كان يعمل رتبة رقيبًا، كما أنه سبق وأن حمل الشعلة الأولمبية من ملعب فراتون بارك خلال الاستعدادات لمباريات صيف 2012 في لندن، حيث أنه من أكبر مشجعى نادي بورتسموث.