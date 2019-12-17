بريطانيا: الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام فى أفغانستان

أكدت بريطانيا مجددا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام فى أفغانستان، داعية حركة طالبان لوقف شن الهجمات لإفساح المجال أمام الشعب الأفغانى لينعم بالسلام الذى يستحقه.
وقالت الممثلة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة كارين بيرس - في كلمة القتها أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خاصة عن أفغانستان - إن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان أمر ضروري لتمهيد الطريق أمام المحادثات بين الحكومة الأفغانية والحركة.
وأكدت - بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية على موقعها الالكتروني الرسمي اليوم /الثلاثاء/ - أنه يتعين على طالبان التوقف عن شن الهجمات وإظهار جديتها بشأن السلام، وتهيئة بيئة مواتية لإنجاح محادثات السلام.
بريطانيا: الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام فى أفغانستانالثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 09:02 ص
أفغانستان
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أكدت بريطانيا مجددا أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام فى أفغانستان، داعية حركة طالبان لوقف شن الهجمات لإفساح المجال أمام الشعب الأفغانى لينعم بالسلام الذى يستحقه.
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