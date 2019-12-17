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بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:42 م
بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شملت

حركة التنقلات

 الداخلية للضباط بمديرية أمن الجيزة، التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق مدير الأمن اليوم الثلاثاء، تولي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة، خلفا للرائد إسلام سمير الذي تولى منصب رئيس مباحث ثان أكتوبر، كما تولى الرائد مؤمن فراج رئيس مباحث مركز العياط، وتولي الرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، خلفا للرائد أحمد صبري الذي تولى منصب وكيل فرقة الهرم.
 
وشملت الحركة تولى الرائد طارق مدحت رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر المنشأ حديثا، والرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية.
كما تولى الرائد معتصم رزق منصب رئيس مباحث كرداسة، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم.
 
وتم نقل العقيد محمد راسخ وكيل فرقة الهرم إلى إدارة الطرق والمنافذ، والرائد حسام عبد المنصف إلى قسم شرطة الشيخ زايد، والرائد أحمد نصر من فرقة مباحث جنوب الجيزة إلى إدارة منافذ الجيزة.
 

حركة تنقلات

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تنقلات الضباط

تنقلات ضباط الجيزة

اليوم السابع بلس

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