انفوجراف.. تعرف على أهم سلع ارتفعت وارداتها فى سبتمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الواردات المصرية لمجموعة من المنتجات، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وتتوزع المنتجات المصرية التى ارتفعت وارداتها خلال شهر سبتمبر الماضى بين 9 بنود هي:

واردات القمح 288.4 مليون دولار مقابل 255.8 مليون دولار سبتمبر 2018 بارتفاع بلغ 12.8%.

واردات أدوية ومحضرات صيدلة 217 مليون دولار، مقابل 199.7 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة 8.6%

واردات اللحوم 192.2 مليون دولار، مقابل 170.9 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.4%

واردات الذرة 177.3 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 26.6%

واردات الأسماك بما فيها أسماك محفوظة 85.9 مليون دولار، مقابل 79.3 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 8.2%.

واردات أسلاك وموصلات للكهرباء 63.1 مليون دولار، مقابل 36.7 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة 72.1%

واردات خلاصات للدباغة والصباغة 60.4 مليون دولار، مقابل 50.8 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة 18.8%

واردات الفحم بأنواعه 39.5 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة 19.5%

واردات أدوات وأجهزة للطب والجراحة 35.5 مليون دولار، مقابل 27.4 مليون دولار سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 29.7%.

واردات تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ 31.2 مليون دولار، مقابل 23.5 مليون دولار بنسبة زيادة 32.9%.