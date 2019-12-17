اليونان: القبض على شخصين اشعلا حريق بمقر حزب يمينى

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أعلنت السلطات اليونانية القبض على شخصين في تهم متعلقة بالإرهاب، للزعم بتورطهما في شن حريقين اثنين بشكل متعمد على مكاتب تابعة لحزب "الفجر الذهبي" المنتمي لليمين المتطرف.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أنه تم إلقاء القبض أمس الاثنين على المشتبه بهما وهما يونانيان يبلغان من العمر (35 و36 عاما) في تهم تتضمن أيضاً قصد إحداث إيذاء جسدي، مشيرة إلى أن المشتبه بهما بقيا قيد الاحتجاز اليوم الثلاثاء.

ووقع الهجومان في شهري مايو ونوفمبر الماضيين على مكاتب الحزب بوسط العاصمة آثينا، وفي بلدة صغيرة تقع شمالي العاصمة، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات، وتبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتائب دوروتي"، نسبة إلى الزعيم الأناركي الإسباني الراحل بوينافنتورا دوروتي، مسؤولية الهجوم الأول.

يذكر أن حزب الفجر الذهبي ، الذي أسس على أيديولوجية النازية الجديدة خلال ثمانينات القرن الماضي، قد شهد تأييداً متزايداً خلال العقد الماضي وتمثيلاً في البرلمان اليوناني لمدة سبعة أعوام، قبل أن يخسر مقاعده خلال الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي.