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اليوم.. بدء تشغيل قسم الباطنة بمستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 07:12 ص
اليوم.. بدء تشغيل قسم الباطنة بمستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى
كتب محمد صبحى

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تستعد مستشفى الطوارئ بجامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الحالات تدريجيا مع بدء تشغيل المستشفى الجامعى.

 

وأعلن الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بدء استقبال الحالات بقسم الباطنة بمستشفى الطوارئ، على أن يتم البدء فى تشغيل باقى الأقسام تدريجياً عقب الانتهاء من المرحلة التجريبية للأجهزة الطبية الخاصة بتلك الأقسام، وذلك فى إطار حرص الجامعة على رفع المعاناة عن كاهل مواطنى إقليم جنوب الصعيد.

 

وأوضح غرباوى أن ذلك يأتى عقب انتهاء مرحلة التشغيل التجريبى للمستشفى، والتى تم خلالها تجربة المصاعد والأجهزة والتوصيلات والغاز والكهرباء والمياه والتكييفات والغازات قبل البدء فى استقبال المرضى، معلنا انتهاء الجامعة من التعاقد مع شركة أمن للحراسة، وكذلك شركة نظافة للعناية بالمستشفى.

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى إلى أن المستشفى تقع على مساحة 7 آلاف متر، منها 3 آلاف متر لمبنى المستشفى و4 آلاف متر لإقامة (مهبط طائرة إسعاف هليكوبتر - مسجد – كافتيريا – استراحة للمواطنين – ساحة انتظار للسيارات)، لافتا إلى أن المستشفى هى أول مستشفى متخصص فى الاستقبال والطوارئ، وسوف تضم 10 أقسام طبية مختلفة تشمل 230 سريراً، كما تضم وحدة لعلاج الحروق هى الأولى من نوعها بمنطقة جنوب الصعيد، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 213 مليون جنيه.

 


التعليم العالى

جامعة جنوب الوادي

مستشفى جامعة جنوب الوادى

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