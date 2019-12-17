اليمن وسلوفينيا يبحثان مذكرة التفاهم بشأن نزع الالغام

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بحث سفير اليمن غير مقيم في دولة سلوفينيا هيثم شجاع الدين، اليوم مع مدير مركز تعزيز الامن الإنساني السلوفيني توماس لفرنشك، تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين اليمن والمركز وذلك من خلال اشراك المانحين لتمويل مشاريع المركز في اليمن في مجال نزع الالغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن واعادة تأهيل الاطفال والنساء المتضررين من الالغام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ، أن المسؤول السلوفيني عبر عن تطلع بلادة لمساعدة اليمن في مجال نزع الالغام واعادة تأهيل المتضررين منها.