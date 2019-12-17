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الوقائع المصرية: تعيين محيى الدين أحمد جهلان رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:04 م
الوقائع المصرية: تعيين محيى الدين أحمد جهلان رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أحمد يعقوب

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نشرت الوقائع المصرية فى عددها 279 لسنة 2019 قرار  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بندب محيى الدين أحمد جهلان، رئيسا لمصلحة الضرائب العقارية، خلفا للدكتورة سامية حسين التى بلغت السن القانونية للمعاش.

جدير بالذكر ان الدكتور محمد معيط وجه خلال اجتماعه اليوم مع محيى الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد والدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة.

كما وجه بتوطين الخبرات التكنولوجية التى تسهم فى تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقا للقانون بأى مقر بعيدا عن أى تكدس من خلال الإسراع بربط "المأموريات" آليا وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

وحرص وزير المالية على تكريم الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق؛ تقديرا لما بذلته من جهود مثمرة أسهمت فى تطوير منظومة العمل، متطلعا إلى قيام محيى الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالبناء على تحقق من إنجازات، والمضى قدما فى استكمال تنفيذ برنامج التطوير، على النحو الذى يسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء بمختلف المأموريات وجودة الخدمة.

وأكد معيط، خلال الاجتماع، أهمية العمل بروح الفريق الواحد فى تحديث منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ إدراكا للمسئولية الوطنية، وتحقيقا للمستهدفات فى وقت قياسى.

وتعهدت الدكتورة سامية حسين بمد جسور التعاون البنَاء مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد؛ بما يحقق صالح العمل والعاملين.


الضرائب العقارية

وزارة المالية

اخبار اقتصاد

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