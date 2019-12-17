سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الهجرة العراقية تعلن عودة 91 نازحا إلى محافظة كركوك

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:20 ص
الهجرة العراقية تعلن عودة 91 نازحا إلى محافظة كركوك عودة نازحين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم الثلاثاء، عودة 91 نازحا خلال اليومين الماضيين إلى مناطق سكناهم الأصلية فى محافظة كركوك.
 
وقال مسئول فرع الوزارة فى كركوك عمار صباح، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه بالتعاون مع وزارة النقل وقيادة العمليات المشتركة، خُصصت حافلات لنقل النازحين الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم فى محافظة كركوك، مبينا أنه تم تخصيص شاحنات لنقل أثاثهم.
 
وأضاف، أن مخيم ليلان الأول شهد عودة 31 نازحا، فيما شهد مخيم ليلان الثانى 44 نازحا إلى جانب عودة 16 نازحا من مخيم يحياوة، وأن هؤلاء النازحين عادوا لمناطقهم الأصلية فى مناطق الحويجة والرشاد والرياض والزاب بالإضافة إلى مناطق أطراف داقوق، مؤكدا استمرار عودة العوائل النازحة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
 
وفى سياق متصل، أكد صباح "استمرار فرع الوزارة فى محافظة كركوك بتوزيع حصص المساعدات الغذائية والصحية والعينية بشكل يومى بين العوائل النازحة والعائدة".
 

العراق

الهجره العراقيه

محافظه كركوك

عوده نازحين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة