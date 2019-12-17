سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:33 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 4.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:20 م
المركزى: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 4.011 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى البنك المركزي
كتب : أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام المالي 2019 - 2020 لتبلغ نحو 4.011 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 148.2 مليار جنيه بمعدل3.8%.

وأوضح البنك المركزي - في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء- أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 6ر115 مليار جنيه بمعدل 3.9%، والمعروض النقدي بمقدار 32.6 مليار جنيه بمعدل 3.5%.

وأضاف أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 143.8  مليار جنيه بمعدل6.5 %، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر28 مليار جنيه بمعدل 3.9%.. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 20.5 مليار جنيه أي بمعدل 4.7%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار12.1 مليار جنيه بمعدل 2.5%.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) من العام المالي 2019 - 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 5ر54 مليار جنيه نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.6 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 48.9 مليار جنيه.

ونوه بأن الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفعت بمقدار93.7 مليار جنيه، أي بمعدل2.6% كمحصلة لزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 126.8 مليار جنيه بمعدل 52%، وارتفاع الائتمان المحلي بنحو 220.5 مليار جنيه بمعدل 5.8%.. مبينا أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 189.7 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 25.9 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بنحو 6.4 مليار جنيه، وانخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 1.5 مليار جنيه.


البنك المركزي

السيولة المحلية

العملة المحلية

الجهاز المصرفي

الأصول المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك المركزى المصرى يستضيف أكاديمية All Stars لأول مرة فى المنطقة

الأحد، 24 مارس 2019 04:15 م

البنك المركزى المصرى يبرم اتفاق تمويل بـ3.8 مليار دولار مع بنوك دولية

الخميس، 11 أكتوبر 2018 09:59 ص

وزير التعليم العالى: البنك المركزى ومصر يقدمان دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة

الإثنين، 14 مايو 2018 11:44 ص

صندوق النقد: البنك المركزى المصرى قادر على خفض التضخم إلى رقم أحادى

الجمعة، 14 يوليه 2017 11:37 ص

البنك المركزى المصرى يرفع القيود على تحويلات النقد الأجنبى للخارج

الأربعاء، 14 يونيو 2017 02:49 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة