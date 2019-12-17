المتهم بقتل طليقته بالشرقية: تركت لها الشقة من أجل أولادى فتزوجت فيها

الشرقية - فتحية الديب

قال المتهم "عبد الله ح أ" عامل بإحدى شركات الغزل والنسيج، فى التحقيقات التى تمت معه فى النيابة العامة، أنه ترك شقته لطليقته من أجل طفليه، حيث إن لديه منها ولدين، وعلم أنها تزوجت داخل الشقة وتقيم مع زوجها الثانى داخل الشقة، فاشتاط غضبا.

وتابع المتهم فى التحقيقات، أنه اتصل بوالد طليقته وشقيقها وأخبرهما بما علمه، فاتفقا سويا على التوجه إلى الشقة لمعرفة الحقيقة، حيث إن المجنى عليها كانت قد أخفت على أسرتها زواجها من شخص ثانى، وأثناء الحديث حدثت مشادة وقام زوج المجنى عليها الجديد بمحاولة التعدى عليه، وأستل سكينا من النيش بالصالة للتعدى عليه به، فأخذه منه للدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك أصابت إحدى الضربات طليقته وتوفيت.

وتابع المتهم، أنه سافر للعمل فى دولة السعودية لمدة 12 سنة من أجل تأمين مستقبل أطفاله، وكان يرسل المال لزوجته من أجل شراء شقة، وتم شراء الشقة، وحدثت خلافات بيننا لإستحالة الحياة وتم الطلاق، وتركت لها الشقة تقيم فيها من أجل أطفالي، لكن فوجئت أنها تزوجت من شخص وأحضرته للعيش معها فى الشقة، وتواصلت مع أسرتها لوضع حل ولم أكن أعلم أنى على موعد مع السجن ومتهم بجريمة قتل طليقتى، لكن كان ذلك دفاعا عن النفس.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم ثانى العاشر من رمضان، بمقتل " إيمان أ ى ع" 32 سنة ربة منزل داخل شقة سكانية بالحى 11 بمدينة العاشر عماير مصر الحجار، وتوجهت قوة من قسم ثانى العاشر، وتبين قيام" عبد الله ح أ " عامل بشركة، بإرتكاب الواقعة، وقام بقتل طليقته أمام زوجها الثانى وتم ضبطه وبسؤاله أقر بأن المجنى عليه كانت زوجته ولديه منها طفلين، وتم إصطحابه إلى قسم ثانى العاشر لمناقشته عن الدافع الحقيقى وراء واقعة القتل والتخلص من طليقته.

وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد حمدى، مدير نيابة العاشر، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.