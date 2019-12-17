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المبعوث الروسى لأفغانستان: الحكم بإعدام مشرّف لن يؤثر على الوضع فى باكستان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:31 م
المبعوث الروسى لأفغانستان: الحكم بإعدام مشرّف لن يؤثر على الوضع فى باكستان رئيس باكستان الأسبق برويز مشرّف
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 استبعد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، إمكانية تأثير الحكم الغيابي بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرّف على الوضع في البلاد بشكل خطير.
 
وأشار كابولوف - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى أن: "مشرّف لا يحظى سوى بدعم سياسي وشعبي ضئيل، ولذلك فإنه من غير المرجح أن يؤثر حكم الإعدام على استقرار البلاد"..مؤكدا في الوقت نفسه أن موسكو ليس لها علاقة بهذا الشأن كونه "أمرا خاصا بباكستان".
 
وعلى خلفية اتهامه بالخيانة العظمى، قضت محكمة باكستانية خاصة في وقت سابق من اليوم بإعدام مشرّف (76 عاما) الذي شغل منصب رئيس البلاد في الفترة ما بين عامي 2001-2008.
 

فلاديمير بوتين

برويز مشرّف

أفغانستان

باكستان

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