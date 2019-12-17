سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العيون الساهرة تنقذ 7 عالقين بمنزل منهار بالقاهرة بينهم 5 أطفال.. صور

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:30 م
العيون الساهرة تنقذ 7 عالقين بمنزل منهار بالقاهرة بينهم 5 أطفال.. صور رجل من رجال الحماية المدنية ينقذ طفل ويحمله على ظهره
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عملاً بالأية القرآنية الكريمة "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، نجحت العيون الساهرة في إنقاذ 7 أشخاص محتجزين بأحد العقارات بالقاهرة - من بينهم خمسة أطفال، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ب سقوط سلم عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ووجود محتجزين.
 
وعلى الفور إنتقلت القوات، وتبين أن العقار مكون من أرضى وطابقين وسقوط السلم من الطابق لأول للثانى وسقوط جزئى للسلم من الأرضى للأول، كما تبين وجود " 7 محتجزين من بينهم خمسة أطفال"، فقامت قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة بإنزال المحتجزين بحالة جيدة، وتم تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتوجهوا بالشكر لقوات الشرطة القائمين على عملية الإنقاذ، تقديراً لسرعة إستجابتهم لنداء الإستغاثة.
 
عقار منهار
عقار منهار

لحظة إنقاذ المواطنين
لحظة إنقاذ المواطنين

لحظة إنقاذ طفل
لحظة إنقاذ طفل

مشهد من إنهيار العقار
مشهد من إنهيار العقار

 


جهود انقاذ المواطنين

الحماية المدنية

مواطنين عالقين

انهيار عقار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة