العين الإماراتية تنشر وثائق تكشف تفاصيل مخطط الإخوان لاستهدف ضرب الاقتصاد المصرى

كتبت ـ إيمان حنا

تسلط "العين الإخبارية" الإماراتية الضوء على حرب الإخوان الإرهابية لمحاولة الإيقاع بالاقتصاد المصرى، وذلك من خلال نشر سلسلة من الوثائق التى تثبت خيانة "الإخوان" لوطنهم.

تكشف "العين الإخبارية"، أعمال تلك "المافيا" التى سعت لتصبح إمبراطوريتها المالية سلاحا إرهابيا جديدا يضاف إلى قدرات تنظيم احتراف العمل السري المسلح منذ تأسيسه في عشرينيات القرن الماضي.

إمبراطورية مالية اختص عدد محدود من قيادات الجماعة بالوقوف على أسرارها، ما جعلها أشبه بقلعة حُصنت بمزيد من الأسوار والتشابكات، وأصبح اختراقها عملا غاية في التعقيد، إلا أن اعترافات بعض عناصر التنظيم في أوراق القضية "721" حصر أمن دولة ومن بينهم رجل الأعمال الإخواني البارز حسن مالك، والتي حصلت عليها "العين الإخبارية" تكشف عن دور الجماعة في حرب الدولار بمصر بعد عزلها عن الحكم عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، كما ترصد رحلة الذهب الخام المنهوب من مناجم السودان إلى القاهرة ومنها إلى قطاع غزة.

ويعرض التحقيق الذى تقوم به الزميلة رشا عمار وثائق ومستندات ترسم خريطة عمل القطاع الاقتصادي داخل التنظيم الإرهابي، حصلت عليها "العين الإخبارية" وعززتها بلقاءات مع مصادر في عدة محافظات.

ويكشف التحقيق أيضًا بالأسماء والمستندات الرسمية عن تفاصيل المخطط الذي استهدف ضرب الاقتصاد المصري، والشبكات الإخوانية التي نفذت عمليات تهريب العملات للخارج بمساعدة 3 موظفين بميناء القاهرة الجوي.

وتتناول الحلقة الأولى خريطة الأموال التي تم تهريبها خارج مصر في الفترة بين 2013 و2016 إلى عدة دول عربية، وأسماء شبكة التهريب كاملة والعناصر المتعاونة معها من أمن المطار.

وفي الحلقة الثانية، تعرض "العين الإخبارية" مخطط الإخوان للحفاظ على اقتصاد الجماعة وإخفاء أموال قيادات التنظيم من التحفظ، كما تتناول تفاصيل اللجنة المالية التي تم تشكيلها فى 2012 بهدف تنمية استثمارات الجماعة قبل أن تجد نفسها أمام مهمة جديدة لوضع مخطط ضرب الاقتصاد القومي ومحاولات التهرب من قرارات التحفظ والمصادرة.

وتتناول الحلقة الثالثة معلومات ووثائق تنشر لأول مرة عن خريطة تهريب الذهب الخام من السودان، وأسماء الخلية الإخوانية المسؤولة عن ذلك، وأسماء وأماكن الشركات التي تمت بها عملية إذابة الذهب وتوزيعه، للحصول على الأموال اللازمة لتوفير الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية في شمال سيناء (شمال شرق)، ودور حركة حماس فى المخطط.

كما تشمل الحلقة الثالثة وثائق وخريطة استهداف الجماعة الإرهابية خطوط الغاز فى سيناء (ِشمال شرق) والتى بلغت نحو 30 تفجيرا كان المغزى من ورائها ضرب اقتصاد البلاد.