"العصار" يبحث التعاون فى التصنيع العسكرى مع وفد تشيكي

كتب زكى القاضى

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لوبومير كوفاريك رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية والوفد المرافق له لبحث نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع أنظمة ومعدات عسكرية، وذلك بديوان عام الوزارة.

يأتى هذا اللقاء فى إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية، لنقل التكنولوجيات الحديثة فى المجالات المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها ومنها التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية، حيث تم الاتفاق على التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة CZ التشيكية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، لبحث توطين تصنيع بعض الأسلحة والمعدات العسكرية في مصر لتوفير مطالب الجهات المعنية بمصر والتصدير.

من جانبه، أعرب لوبومير كوفاريك رئيس مجلس إدارة شركة CZ التشيكية على أهمية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، حيث يتوفر بشركاتها ووحداتها إمكانيات تكنولوجية وكوادر بشرية مؤهلة وخطوط إنتاج تضاهى خطوط الإنتاج العالمية، ويتم إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات طبقاً لمعايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، ما يساعد على نجاح توطين تكنولوجيا تصنيع المسدسات والبنادق الآلية والأسلحة الأخري وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون علي تواصل دائم، وتقوم بتنفيذ زيارات للمنشأت المتوفرة بالشركتين ( CZ ، م/300) لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضح خطة طريق للتنفيذ.