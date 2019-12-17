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العثور على طفلين حديثى الولادة فى كرتونة داخل ميكروباص بالقرنة بالأقصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:24 م
العثور على طفلين حديثى الولادة فى كرتونة داخل ميكروباص بالقرنة بالأقصر طفل عثر عليه الاهالي بزراعات إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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كوارث العلاقات المحرمة يجنيها الأطفال حديثى الولادة، الذين لا ذنب لهم فى تلك الحياة سوى أنهم ولدوا نتيجة علاقات آثمة بين اثنين من الخارجين عن الإنسانية، تلك الكوارث أسفرت عن العثور على طفلين حديثى الولادة خلال الساعات الماضية فى مدينة القرنة غرب الأقصر، وفى مدينة إسنا جنوب المحافظة، وتم نقل الطفلين لدور الرعاية المتخصصة لخدمتهما ورعايتهما، كما هو الإجراء الطبيعى فى تلك الأمور.

 

الواقعة الأولى كانت بعثور أهالى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر منذ 48 ساعة، على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ملقاه فى الزراعات على جانب الطريق العام، بجوار الترعة بمنطقة كوبرى الجبلين، وتم على الفور إخطار رجال المباحث والإسعاف ونقلت الطفلة الرضيعة فى الحال لحضانات مستشفى إسنا القديمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وفحص الكاميرات بالمنطقة لمعرفة والدة الطفلة التى تم العثور عليها.

 

أما الواقعة الثانية بكانت بعثور مواطن يدعى "ح.م" 29 سنة مقيم بقرية الأقالتة بمدينة القرنة غرب الأقصر، فى المقعد الخلفى لسيارة أجرة يمتلكها ويقوم بتشغيلها لنقل الركاب والمواطنين بين قرى المدينة، على كرتونة ورقية يخرج منها صوت أشبه بصوت بكاء الطفل، وبفتح الكرتونة عثر داخلها على طفل ذكر تركته والدته فى السيارة دون أن يعلم هويتها، فقام بتسليم الطفل لمركز شرطة القرنة، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4906 إدارى مركز شرطة القرنة لسنة 2019، وقررت النيابة العامة وضع الطفل فى حضانات مستشفى القرنة المركزى لرعايته صحيًا.


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