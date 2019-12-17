العاهل السعودى ورئيس قرغيزستان يشهدان التوقيع على 6 اتفاقيات بين البلدين

كتب محمد تهامى زكى

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس سورنباى جينيبيكوف، رئيس جمهورية قرغيزستان، خلال زيارته الحالية للرياض توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتى المملكة العربية السعودية، وجمهورية قرغيزستان.



العاهل السعودى مع رئيس قرغيزستان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مجالات: الدفاع المدنى، الشباب والرياضة، السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، التعاون العلمى والتعليمى ومجال التقاعد، كما جرى توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائرى.