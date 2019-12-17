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العاهل السعودى ورئيس قرغيزستان يشهدان التوقيع على 6 اتفاقيات بين البلدين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:00 ص
العاهل السعودى ورئيس قرغيزستان يشهدان التوقيع على 6 اتفاقيات بين البلدين العاهل السعودى مع رئيس قرغيزستان
كتب محمد تهامى زكى

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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس سورنباى جينيبيكوف، رئيس جمهورية قرغيزستان، خلال زيارته الحالية للرياض توقيع ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين حكومتى المملكة العربية السعودية، وجمهورية قرغيزستان.

العاهل السعودى مع رئيس قرغيزستان
العاهل السعودى مع رئيس قرغيزستان

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها مجالات: الدفاع المدنى، الشباب والرياضة، السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية، التعاون العلمى والتعليمى ومجال التقاعد، كما جرى توقيع اتفاقية تمويل مشروع إنشاء وتأهيل طريق ايسيكول الدائرى.

توقيع الاتفاقيات بين البلدين
توقيع الاتفاقيات بين البلدين

 

 


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خادم الحرمين الشريفين

رئيس قرغيزستان

جمهورية قرغيزستان

العاهل السعودى

السعودية

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