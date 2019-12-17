الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم انتظار الحالات الحرجة

كتب - وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنها أجرت 14 ألف جراحة عظام، ضمن مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، لافتة إلى وجود ما يقرب من مليون شخص يعانون من خشونة المفاصل يحتاجون إلى التوعية الدائمة والعلاج المستمر، لحمايتهم من المضاعفات الخطرة الناتجة عن المرض .

وقال الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وعضو المجلس الأعلى للصحة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تستهدف توفير العلاج، سواء ببرامج العلاج على نفقة الدولة، أو بمستشفيات التأمين الصحى، وأخيرا تقوم منظومة التأمين الصحى الشامل بتوفير العلاج والكشوف والفحوص والتحاليل للمنتفع خاصة فى تخصص طب العظام .

وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، تتبنى إجراء الجراحات العاجلة المتعلقة بالمفاصل كأحد مضاعفات الخشونة، لافتا إلى أن المبادرة أجرت ما يقرب 15 ألف جراحة عظام حتى الآن، مشيرا إلى أن تخصص طب العظام فى مصر متقدم للغاية .

وحذر العدوى كبار السن من تعرضهم للمضاعفات، وطالبهم بالكشف المبكر عن الخشونة، لافتا الى أن برامج العلاج على نفقة الدولة تستهدف تقديم العلاج بالمجان للمصابين بالخشونة .

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن الحملة ستُعالج أكثر من مليون مريض بأمراض خشونة المفاصل، وذلك عبر علاجهم، وتشخيص حالتهم، مع صرف العالج لهم بالمجان مضيفا : الصحة غالية والواقفة على قدم ثابته دون ألم بالدنيا.

وتابع: سيتم بالتعاون مع ادارة القوافل بوزارة الصحة عمل فعاليات وقوافل علاجية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، للكشف المبكر عن أمراض المفاصل والخشونة، واستكمل: سيتم توفير مليون جرعة علاجية مجانية ضمن القوافل الطبية بالوزارة.