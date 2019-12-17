سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى: نسعى لتحسين وتطوير الأكاديمية الوطنية للشباب بشكل مستمر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:12 م
السيسى: نسعى لتحسين وتطوير الأكاديمية الوطنية للشباب بشكل مستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تمكين الشباب وتولى المسئولية دون جاهزية يضعهم فى بيئة غير قابلة للنجاح، لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب موجودة فى فرنسا منذ عشرات السنوات، وتقوم بهذا الدور.

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال لقائه مع شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "عملنا اقتناء الشباب وتجرد لأفضل العناصر، مشيرا إلى أن تم إعداد 3 دورات بها 500 شاب، وتجهيز مجموعة أخرى من حملة الماجستير والدكتوراه بها 200 شاب من أجل تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك مجموعة شباب من أفريقيا لمدة 45 يوم من أجل تدريبهم.. ومستعدين للتنسيق مع حكومات الدول.. حريصين على تأهيل الشباب العربى والأفريقى والمصري.. ومستعدين لدعمه بشكل أو أخر .. أى دور لأى مؤسسة تتسم بالجدية والمسئولية والنزاهة سوف تنجح والمسئولية فى التأهيل.. الأكاديمية الوطنية تعمل بهذا الطريقة.. وسوف تنجح فى مصر أو أى دولة أخرى".

وتابع الرئيس السيسى: "أى تجربة موجودة عندنا فى مصر متاحة للجميع.. واتمنى أن نرى العالم كله متقدم.. ومفيش حد بيتقدم على حساب حد.. المخرجات من الأكاديمية الوطنية كويسة ونتمنى أن تكون أفضل من ذلك.. ونسعى إلى مزيد من التحسين.. نسعى للتطوير والتحسين.. الإنسانية لا تقف عن حدود".

 


السيسى

الرئيس السيسى

منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيسى لشباب العالم: "خلصنا شبكة الطرق القومية اللى المفروض تخلص 2050"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:05 م

السيسى: التدخل فى العراق أسقط الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:03 م

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:56 م

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:46 م

الرئيس السيسى لشباب العالم: الإرهاب يسعى لتعجيز طاقة الحركة لمصر إلى الأمام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:42 م

السيسى: أصبح لنا مكان وصوت بالاعتدال والتوازن تجاه القارة الأفريقية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:40 م

الرئيس السيسى للوزراء والمحافظين: علينا إعطاء الفرصة الكاملة لجيل الشباب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:36 م

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

إنفوجراف..6 جامعات مصرية ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة لعام 2019

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: اللطف الإلهى هيأ الأسباب لمنع سقوط مصر

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

شوبير يعلن غياب رمضان صبحى عن الأهلى من 4 إلى 6 أسابيع

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

السيسى: لن يستطيع أحد محو الهوية الكردية..والشعب الكردى عانى على مدار 60 عاما

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

فيديو جراف.. استقالتان و3 انتخابات.. تعرف على رحلة بريطانيا مع "بريكست"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

الرئيس السيسى يداعب نائب محافظ المنوفية: "خلى بالك أنت بقيت فى الحكومة"

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

لماذا انخفض الدولار أمام الجنيه؟.. 7 أسباب أهمها اختفاء ظاهرة الاكتناز ونهاية السوق السوداء وتحويلات المصريين بالخارج.. الجنيه سيواصل ارتفاعه بحثا عن سعره العادل.. وحائزو العملة يعززون مكاسبه بموجات بيعية عنيفة

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

أهم تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.. السيسي لم يترك ملفًا داخليًا أو قضية خارجية إلا وتطرق إليها.. تحدث عن التحديات أمام تقدم مصر وكيفية حلها.. والقضية الليبية على رأس الملفات الخارجية خلال المنتدى

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة