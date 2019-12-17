السيسى عن طلب مشاركة إقامة منتدى للمرأة: بنعطى الفرصة للجميع دون تمييز

كتب عامر مصطفى

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طلب إحدى المشاركات فى منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، على طلبها بإقامة منتدى للمرأة، قائلا:" مش عايزين نعمل تمييز كل المنتديات بنعطى الفرصة للشباب بدون تمييز شاب أو شابة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بختام منتدى الشباب:"بفكر أننا مش عايزين نزودها.. أرجو أنها تقبل الرأى ده منى، وأن شاء تعودوا إلى ذويكم وبلدانكم سالمين، وأنا سعيد بوجودكم مرة أخري".

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.