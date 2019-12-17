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السجون تنقل 20 نزيلا بالقرب من محل إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنسانى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:12 م
السجون تنقل 20 نزيلا بالقرب من محل إقامة ذويهم مراعاة للبعد الإنسانى السجون-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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وافقت وزارة الداخلية على نقل 20 من نزلاء السجون بالقرب من محال إقامة ذويهم وذلك تأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.
 
 
جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تحقيق كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون، ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى، ووفقاً للمنهج الحديث لأسلوب الفلسفة العقابية الحديثة فى الإهتمام بكافة نزلاء السجون وأسرهم والوقوف المباشر على كافة المشكلات التى تواجههم، وتأكيداً على مراعاة حقوق الإنسان وحل مشاكل النزلاء وذويهم.
 
 
 
 

سجون

نقل سجناء

الامن الانساني

اوضاع السجناء

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