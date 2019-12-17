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الزراعة: إعدام 295 ألف كلب وتحصين 4 آلاف ضد مرض السعار خلال عام 2019

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:19 م
الزراعة: إعدام 295 ألف كلب وتحصين 4 آلاف ضد مرض السعار خلال عام 2019 تطعيم كلب
كتب عز النوبى

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كشف تقرير لوزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن العام الحالى شهد إعدام 295 ألف كلب وذلك فى اطار التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة، كما تم اختبار 235 ألف رأس لمرض البروسيلا وتحصين 150 ألف رأس ضد المرض، كما تم اختبار 160 ألف رأس لمرض الدرن، وتم تحصين 4 آلاف حيوان ضد مرض السعار.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، خلال عرضه تقرير حصاد الخدمات البيطرية على وزارة الزراعة، إن العام الحالى شهد توقيع بروتوكول عمل تحت إشراف وزارة الزراعة ورئيس قطاع الهيئات والهيئة العامة للخدمات البيطرية بحماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الامراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الامراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة.

وأضاف رئيس الخدمات البيطرية، أن الهيئة تختص برعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ انتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

 


الخدمات البيطرية

مرض السعار

اعدام الكلاب

الامراض الوبائية

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