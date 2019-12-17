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الرئيس الفلسطينى: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجرى بالقدس وغزة والضفة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:02 م
الرئيس الفلسطينى: الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجرى بالقدس وغزة والضفة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري في كل من القدس وغزة والضفة الغربية.

وقال عباس خلال كلمته في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، اتخذنا قراراً بعقدها في أقرب فرصة ممكنة، وبدأنا المساعي والإجراءات من أجل الوصول إليها من خلال لجنة الانتخابات التي بدأت مساعيها مع الفصائل لتحقيق هذا الهدف.

من جهة أخرى جدد الرئيس عباس موقفه الرافض لصفقة العصر، "وقال نحن نرفض الصفقة سواء ما طرح منها أو لم يطرح إلى الآن، وإن موقفنا من صفقة العصر ثابت، وبالتالي تتبعه المواقف الخاصة من الذي جرى في وارسو والبحرين".


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