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الرئيس السيسى يطلق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:03 م
الرئيس السيسى يطلق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الرئيس السيسى
كتب عامر مصطفى

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قال عبد الفتاح السيسى، إن شباب مصر عملوا بشكل دؤوب من أجل إنجاح منتدى شباب العالم بمختلف نسخه، وتباحثنا فيما وصل إليه العلم وعرضنا تجاربنا فيما يخص الأمن الغذائى وتمكين الشباب والمرأة، كما وجدت سعادة بالغة وأنا استمعت إلى نقاشات أبنائى وبناتي من شباب العالم وتعلمت منهم.

وتابع الرئيس السيسى، خلال كلمته في ختام منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، أن مجلس حقوق الإنسان الدولى أشار باهتمام بالغ إلى مساهمات منتدى شباب العالم في مصر، تكليف إدارة المنتدى عقد شراكات مع المنتديات العالمية المتهمة بقضايا الشباب، وتكليف إدارة المنتدى بإنشاء مسابقة للأفلام الوثائقية على مستوي شباب العالم تستهدف التنمية المستدامة، وتكليف وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة الثالثة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وتضمنت مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.


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