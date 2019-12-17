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الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:56 م
الرئيس السيسى: "إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها مهما كانت قوته" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن خوفه على المصريين فى عدم تحمل الظرف الصعب الذى تمر به البلاد، كان السبب وراء حرصه على اختزال الوقت فى الإصلاح والبناء.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب: "زمايلى فى الحكومة شايفين عندى اندفاع شديد للبناء واختزال الوقت..مستجعل علشان كنت خايف على المصريين فى عدم تحمل الظرف الصعب، وبالتالى إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها أبدا مهما كانت قوته ..وشوفته الخراب اللى بيتم فى حالة التعامل العنيف مع الجماهير".


السيسي

الرئيس السيسي

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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