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الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 04:33 م
الرئيس السيسى: "أنا مسالم جدا..ولكن عندما يفرض عليا القتال هكون مقاتل شرس" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم على هامش منتدى الشباب، إن الجسور ستمد غصبًا عن الناس لكن بالسلام.

 

وأضاف الرئيس السيسي:"لما يكون عندى مجموعة عاوزة تنفصل عن الأمن القومى للدولة لا يقبله بغض النظر عن وجاهة الطرح فهو لا يُقبل..شوفوا التجارب الموجودة للدول التى انفصلت..الدولة مقوماتها كبيرة جدا..لو أنا دولة مساحتها 2 مليون ليا جيش واحد وحكومة واحدة لما ننقسم لاثنين يضرب فى 2 طيب، هل قدراتنا تسمح ببناء ده ولا نبقى دول هشة وضعيفة وغير قابلة للاستمرار".

 

وتابع الرئيس السيسي: "أنا إنسان مسالم جدا مش معنى مسالم أن أنا مش مقاتل، ولكن أنا مقاتل عندما يفرض عليا القتال بأشرس مما تتصورون".

 


السيسي

الرئيس السيسي

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

اليوم السابع بلس

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