الرئيس الأمريكى: واشنطن تراقب كوريا الشمالية عن قرب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تراقب كوريا الشمالية بدقة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن فى نهاية السنة الجارية لتحقيق تقدم فى المفاوضات.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، قال ترامب فى تصرح له من البيت الأبيض "سأشعر بخيبة أمل إذا كان يتم التحضير لأمر ما، وإذا كان الأمر كذلك فسنهتم به".

ورأى وزير الدفاع الأمريكى مارك اسبر، من جهته أن خطاب بيونج يانج مقلق، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستجرى "على الأرجح" تجربة جديدة لإطلاق صاروخ قبل نهاية السنة الجارية إذا لم يتحقق تقدم مرض لها.