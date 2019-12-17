الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار فى مصر الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى انقاذ ثلاثة أشخاص تعطل بهم مصعد بأحد العقارات السكنية بمصر الجديدة، وتم إبلاغ اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.

تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزون، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة لمكان البلاغ، وتبين أن المصعد توقف ومتواجد به 3 أشخاص.

وتمكنت القوات بتشغيل المصعد يدوياً، باستخدام أجهزة متخصصة ليتمكنوا من فتح باب المصعد، واستخراج من بداخله بحالة جيدة دون إصابات.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود الأمنية المتواصلة للإرتقاء بمستوى أداء الرسالة الأمنية السامية.