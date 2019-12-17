سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:28 م
الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار فى مصر الجديدة الحماية المدنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى انقاذ ثلاثة أشخاص تعطل بهم مصعد بأحد العقارات السكنية بمصر الجديدة، وتم إبلاغ اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة. 
 
 
تلقت إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بتعطل مصعد بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبداخله محتجزون، تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أسامة فاروق مدير الإدارة لمكان البلاغ، وتبين أن المصعد توقف ومتواجد به 3 أشخاص.
 
 
وتمكنت القوات بتشغيل المصعد يدوياً، باستخدام أجهزة متخصصة ليتمكنوا من فتح باب المصعد، واستخراج من بداخله بحالة جيدة دون إصابات.
 
 
ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، إستحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية، على الجهود الأمنية المتواصلة للإرتقاء بمستوى أداء الرسالة الأمنية السامية.

امن القاهرة

انقاذ اشخاص

تعطل مصعد

مصر الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

تليجراف ترصد استعدادات شركات السياحة البريطانية للعودة إلى شرم الشيخ

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

شاهد أول أتوبيس كهرباء يعمل بهيئة النقل العام بالقاهرة

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

لماذا هبط سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ تعويم الجنيه؟

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة