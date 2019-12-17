الجارديان: جونسون سيعدل قانون الانسحاب ليمنع مد أجل البريكست

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الحكومة بوريس جونسون يحاول الوفاء بوعده الانتخابى بإتمام بريكست من خلال صياغة قانون بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى فى 2020 ولم تمد الفترة الانتقالية.

ومع أداء أعضاء حكومة المحافظين الجدد للقسم فى ويسمنستر اليوم الثلاثاء، يعمل فريق رئيس الحكومة على تعديل مشروع قانون اتفاق الانسحاب بحيث أن تنتهى الفترة الانتقالية المعروفة باسم فترة التنفيذ فى 31 ديسمبر 2020 ولم يكون هناك مطالب للاتحاد الأوروبى بتأجيل آخر.

وقال مصدر بداوننج ستريت للصحيفة إن خطتهم توضح أنهم لن يمد فترة التنفيذ، وأن مشروع قانون اتفاق الانسحاب الجديد سيمنع بشكل قانونى الحكومة من الموافقة على مد لأجل البريكست.

وأوضحت الصحيفة أن تحرك جونسون لجعل وعوده ملزمة قانونا قد نوقشت خلال الحملة الانتخابية. وتعهده بعدم طلب تأجيل آخر تم استخدامه من قبل زعيم حزب بريكست نايجل فراج كسبب لتنحية مرشحيه على 317 مقعد يشغلها المحافظون.

وقال داوننج ستريت إنه من المرجح أن يعقد مجلس العموم المنتخب حديثا أول تصويت على خطة جونسون للبريكست الجمعة المقبل، بحسب ما قال داوننج ستريت.

وأعلن جونسون مساء أمس الإثنين، تعديلا بسيطا فى حكومته، وعين سيمون هارت وزيرا للخارجية لويلز بعد تنحى ألون كارينز من المنصب بعد ما عرفه بشأن مزاعم أن أحد مساعديه السابقين قد خرب محاكمة تتعلق بالاغتصاب.