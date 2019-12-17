سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 لليوم الثالث

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:00 ص
التضامن تتلقى طلبات الاشتراك فى مسابقة الأم المثالية 2020 لليوم الثالث غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل مديريات التضامن الاجتماعى بمختلف المحافظات لليوم الثالث فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية فى الدورة الجديدة لعام 2020، وذلك حتى 16 يناير المقبل.
 
وستقوم الوزارة بتشكيل لجان على مستوى المديريات لاختيار المرشحات على مستوى كل محافظة، ثم لجنة للاختيار مركزيا، تضم ممثلين عن عدد من الوزرات على رأسها وزارة الثقافة وممثل عن مجلس النواب والمجالس القومية وخبراء فى التربية وممثلين للجمعيات الأهلية، وذلك استعدادا لإقامة الاحتفال السنوى المركزى لعيد الأم فى مارس من العام المقبل، حيث انتهت اللجنة المشكلة للاحتفال بعيد الأم من وضع المعايير والشروط الخاصة باختيار الفئات المكرمة لهذا العام.
 
 
وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن من أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة، كذلك من تلك الشروط إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.

االتضامن

مسابقة الأم المثالية 2020

شروط مسابقة الام المثالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

تعرف على ارشادات المرور لتجنب حوادث الطرق بسبب هطول الأمطار

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

"صميم" تتقدم بطلب للرقابة المالية لوقف قرارات اجتماع مجلس إدارة برايم

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

السيسى عن المصالحة مع قطر: "الآخر" لم يتغير..وما يحدث ضد مصر تآمر وليس مهنية

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

المسمارى: أردوغان يريد تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب لاستهداف دول الجوار

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

الدولار الأمريكى يفقد 188 قرشًا أمام الجنيه فى 2019.. تعرف على الأسباب

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: لدينا مسارات فى قضية سد النهضة.. ومن يريد التنمية لا يتحدث عن قتال

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

السيسى: موقف مصر من اتفاق ليبيا وتركيا عبرت عنه من خلال بيان "الخارجية"

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

وزيرة التخطيط: إفريقيا أرض الفرص..وسوق واعدة للتجارة الدولية

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة