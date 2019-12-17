التحقيق مع 5 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب سليم على

تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية، التحقيق مع 5 أشخاص تم ضبطهم أثناء التنقيب عن الآثار في منطقة الدرب الأحمر، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل العقار رقم 7 عطفة الطومى ـ

حوش قدم ـ دائرة القسم، وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "ا. س" ، قموسيونجى أحذية، و"ع. ع"، عامل، و"ح. ج"، عامل، و"م. ج. ر" 26 سنة، عامل، و"ا. س"، 30 سنة، عامل، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "مستأجر للمتهم الأول".

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 أمتار، وأدوات تنقيب على 3 دلو بلاستيك، فأس، 2 غلق جلد، سلم خشب زوجي، عتلة حديدية، مسطرين، سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية، وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم.