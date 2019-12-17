سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال الربع الأول من السنة المالية 2019 /2020..

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:56 م
البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج البنــك المركزي المصري
كتب : أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2019/2020 بمعدل سنوى 13.6% بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار (مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة).
 
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع إجمالى تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر بمعدل شهرى 33.2% بما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار (مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2019).
 
كما سجل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

تحويلات المصريين

العاملين بالخارج

البنك المركزي المصري

السنة المالية

تحويلات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

دار الإفتاء: الحجاب فريضة وتركه حرام شرعًا ..فيديو

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

تعرف على قرارات مرتضى منصور بعد اجتماعه مع لاعبى الزمالك

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

متفوفتش الفرصة.. شوف إبداعات رسام كاريكاتير منتدى شباب العالم × 20 صورة

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

"ادخلوها آمنين".. مصر تخرج من ترتيب الدول العشر الأولى المتأثرة بالإرهاب.. مؤشر الإرهاب العالمى: الجيش وراء انخفاض شهداء الحوادث الإرهابية فى سيناء.. ونواب: تصدينا للمتطرفين بقوة وحاربناهم نيابة عن العالم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

صور.. انتصار السيسى: حرصت اليوم على استقبال أولادي من مدرسة الأمل للصم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى كل الملفات بمنتدى شباب العالم

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

البنك المركزى: 803.6 مليون دولار زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة