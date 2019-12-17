"الاتصالات" توقع مذكرة مع نظيرتها السعودية لتحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى

ريهام عبد الله

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات المصرية، نقاط عدة واعدة فى سبيل تحقيق التكامل الاقتصادى الرقمى بين البلدين.

وقالت السفارة السعودية لدى القاهرة عبر تويتر: "ضمن أجندة اجتماعات الدورة 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.. وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مع نظيرتها في جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم شملت نقاط عدة واعدة في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي بين البلدين".



السفارة السعودية بالقاهرة



السفارة السعودية



سفارة السعودية

وتابعت: "مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي ونظيرتها في مصر لتحسين الخدمات المشتركة والبريد العاجل".

وأبرز ما جاء فى المذكرة: "التعاون فيما يتعلق بالخدمات البريدية لحجاج ومعتمرى جمهورية مصر العربية، وضع آلية عمل مناسبة لمعالجة المراسلات القضائية بين البلدين، إنشاء إتفاقية توأمة تتوافق مع معايير التوأمة المعتمدة فى تعاونية البريد العاجل الدولى EMS، لتحسين جودة الخدمة".