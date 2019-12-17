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الاتحاد الإفريقى يناقش التزام الدول الأعضاء بمبادرة "إسكات البنادق"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:00 م
الاتحاد الإفريقى يناقش التزام الدول الأعضاء بمبادرة "إسكات البنادق"
كتبت – هناء أبو العز

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عقد الاتحاد الإفريقى، الاجتماع العادى الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن فى فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث قضايا السلم والأمن والتفكير فيها بهدف توفير توجيهات السياسات، بما فى ذلك تلك المتعلقة بتطوير القوة الأفريقية الجاهزة، وقدرتها على الانتشار السريع، من أجل تنفيذها من قبل الدول الأعضاء، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية ومنع النزاعات وادارتها وتسويتها، وكذلك من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقى وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين.

وناقش خبراء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن فى بعض الوثائق الأساسية لتعزيز قدرات القارة نحو إسكات البنادق وتعزيز الأمن الدائم تحضيرًا للاجتماعات الرفيعة المستوى التالية للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن.

ويهدف اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن إلى المساهمة فى تحقيق أفريقيا سلمية ومستقرة بما يتماشى مع أجندة 2063.

وفى هذا الصدد، تقدم اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن توجيهات بشأن الجهود الجارية نحو تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى أفريقيا

وعلى وجه التحديد، يهدف الاجتماع إلى تقديم المستجدات عن التقدم المحرز منذ انعقاد الاجتماع العادى الحادى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن والاجتماع العادى الرابع عشر لرؤساء أركان الدفاع الأفريقيين الذى عقد فى الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر2019، فى أديس أبابا، إثيوبيا، بشأن الجهود المستمرة التى تبذلها المفوضية، لتيسير تنفيذ مبادرات السلم والأمن ونشر القوة الأفريقية الجاهزة فى الوقت المناسب وقدرتها الإقليمية على الاستعداد.

 كما يهدف إلى التفكير فى الجهود المبذولة لإسكات البنادق فى أفريقيا، وتعزيز المكاسب التى تحققت حتى الآن، وضمن هذه العملية، تحديد التحديات التى تمت مواجهتها، وكذلك صياغة استجابات عملية ووضع خطط عمل ملموسة على مستوى الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية .

كما بحث مبدأ الاتحاد الإفريقى الذى تم وضعه حديثًا بشأن عمليات دعم السلام، والذى يهدف إلى تعزيز عمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقى فى أفريقيا.

 


الاتحاد الافريقى

مجلس السلم والأمن

دعم السلم فى افريقيا

اسكات البنادق

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