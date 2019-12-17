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الإمام الأكبر: دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم على رأس أولوياتنا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:03 م
الإمام الأكبر: دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم على رأس أولوياتنا اجتماع أعضاء لجنة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اجتماع أعضاء لجنة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وذلك لبحث ضوابط تنظيم العملية التعليمية للطلاب الوافدين وتذليل العقبات التى تواجههم ووضع الحلول العاجلة لها.

 

فى بداية الاجتماع، قال فضيلة الإمام الأكبر أن ملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولوياته منذ توليه مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الاهتمام بهم هو جوهر رسالة الأزهر، وأن هناك جهود كبيرة تبذل فى سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيء من الود والعرفان بالجميل.

 

وطالب فضيلة الإمام الأكبر أعضاء اللجنة بالعمل على تيسير كافة الإجراءات التى تساعد الطلاب الوافدين على أداء رسالتهم وإزالة كل ما يواجههم من عقبات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الهيئات المعنية بالأزهر لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب الوافدين على الوجه الأكمل.

 

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة أنهم يعملون على تذليل العقبات والصعوبات التى تواجه الطلاب الوافدين، وأنهم بصدد الانتهاء من مشروع الشباك الواحد حتى يتثنى للطلاب الوافدين إتمام كافة إجراءات التسجيل وغيرها دون عناء، كما أكدوا متابعتهم لانتظام العملية التعليمية للطلاب الوافدين، مع إعطاء الأولوية للطلاب المتفوقين فى الحصول على المنح تحفيزًا لهم.

 

يذكر أن لجنة الطلاب الوافدين شكلت بقرار من فضيلة الإمام الأكبر لمتابعة كل ما يتعلق بالطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، بداية من المراحل الأولى لمخاطبة السفارات والهيئات بعدد المنح المخصصة لكل دولة، ثم إجراءات قبول الطلاب وتسكينهم وتسجيلهم بجامعة الأزهر، مرورا بتقديم الدورات التأهيلية وتعليم اللغة العربية، وتنظيم أعمال الامتحانات وغيرها من ضوابط العملية التعليمية للطلاب الوافدين.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

الطلاب الوافدين

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