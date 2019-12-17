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الإسكان: فتح باب الترشح لعضوية مجالس أمناء مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:47 ص
الإسكان: فتح باب الترشح لعضوية مجالس أمناء مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق المهندس عبد المطلب عمارة - نائب وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، فتح باب الترشح لعضوية مجالس الأمناء، بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشروق) تباعاً، ابتداء من أمس وحتى يوم الأحد 5/1/2020، بالدورة الجديدة 2020 /2021.

وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم فتح باب تقديم طلبات الترشح بمدينة القاهرة الجديدة من أمس وحتى يوم الثلاثاء 31/12/2019، بمقر مجلس الأمناء بشارع التسعين الشمالي، بجوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمدينة 6 أكتوبر من يوم الأحد الموافق 22/12/2019 : يوم الأحد الموافق 5/1/2020، بمقر مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر بمنطقة غرب سوميد طريق امتداد محور 26 يوليو، وبمدينة الشروق بدءاً من أمس وحتى يوم الإثنين الموافق 30/12/2019، وذلك بإدارة العلاقات العامة بمقر جهاز المدينة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة: يشترط في المتقدم، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة التي يرغب الترشح بها مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن (21سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين،(رئيس – نائب – عضو..).

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح نائب رئيس الهيئة، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، مرفق بها صورة المؤهل الدراسي، وصحيفة للحالة الجنائية حديثة خالية من أية أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صورة فوتوغرافية، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمترشح، ورؤيته في تطوير الأداء وتنمية المدينة في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر في الطلبات التي تقدم بعد المواعيد المحددة لكل مدينة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها.

 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مجالس امناء المدن الجديده

مدينه اكتوبر

مدينه القاهره الجديده

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