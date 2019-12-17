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الأمن اللبنانى: 25 مصابًا من قوات مكافحة الشغب جراء اشتباكات بيروت

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:22 م
الأمن اللبنانى: 25 مصابًا من قوات مكافحة الشغب جراء اشتباكات بيروت الأمن اللبنانى
أ ش أ

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أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان، أن أعمال العنف والمواجهات والاشتباكات التى شهدتها العاصمة بيروت ليل، أمس الإثنين، أسفرت عن وقوع 25 إصابة فى صفوف عناصر قوات مكافحة الشغب، فى حين جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص خلال تلك الأحداث.
 
وأشارت قوى الأمن الداخلى اللبنانى، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الاعتداءات التى صاحبت أعمال العنف فى وسط العاصمة طالت الممتلكات العامة والخاصة، لافتة إلى أن عناصر الأمن الداخلى تدخلت للتصدى لأعمال الشغب ومنع وصول المحتجين إلى ساحتى الشهداء ورياض الصلح.
 
وكانت شوارع العاصمة اللبنانية، قد تحولت ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولليوم الثالث على التوالى، إلى ساحات للاشتباك والمواجهات العنيفة والكر والفر، بعد محاولة مستميتة من قبل مجموعات تضم المئات لاقتحام ساحتى التظاهر المركزيتين "الشهداء ورياض الصلح" باستخدام المفرقعات النارية والحجارة الكثيفة، غير أن القوى الأمنية، مدعومة من الجيش اللبنانى، أجبرتهم على التقهقر إلى مداخل منطقة "خندق الغميق" التى تقع على مقربة من الساحتين.
 
وتقدمت القوى الأمنية، وقوات مكافحة الشغب تحت غطاء كثيف من القنابل المسيلة للدموع، التى أطلقتها صوب تلك التجمعات لحملهم على التفرق، ومنعتهم من مواصلة محاولاتهم لاقتحام ساحات التظاهر، مستعينة بعربات مدرعة مثبتة أعلاها أجهزة إطلاق متعدد للقنابل المسيلة للدموع، إلى جانب شاحنات ضخمة محملة بكميات كبيرة من المياه ومزودة بخراطيم ذات قوة دفع كبيرة أطلقت من خلالها المياه لتفريق تلك المجموعات.
 

لبنان

الامن اللبنانى

الجيش اللبنانى

بيروت

مظاهرات لبنان

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