سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:22 م
الأرصاد: طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع، أن يكون طقس الجمعة المقبلة عطلة نهاية الأسبوع، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبلة، بالسواحل الشمالية الغربية، العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

 


الطقس

الارصاد

حاله الطقس

الجو

حاله الجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

الرئيس السيسي يكرم عددا من نماذج الشباب المتميزة فى مجالات مختلفة

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

توصيات منتدى شباب العالم: مكافحة القرصنة الرقمية وخطاب الكراهية والتطرف.. تدريب الشباب الأورومتوسطى على القيادة.. تنفيذ مبادرة الاتحاد الإفريقى لخلق مليون وظيفة.. وتدريب شباب القارة لخلق ثورة صناعية.. فيديو

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

انتصار السيسى تلتقي "حليمة ادن" وتهنئها بنجاحها فى كسر حواجز الظروف

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

أزمة فندق شيراتون الغردقة تضع محافظ البحر الأحمر فى أول اختبار أمام البرلمان.. لجنة الإدارة المحلية تستدعى المحافظ لمعرفة تطورات حل المشكلة فى إطار التوصيات.. ومصطفى بكرى يسأل عن مصير 11 مليار جنيه مهدرة

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

منتدى شباب العالم رسالة سلام وحب لكل الإنسانية.. تعرف على أبرز التوصيات

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بوابة التوظيف تعلن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات النفسية للمعلمين الأحد

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

بالأسماء.. تفاصيل حركة تنقلات الضباط بمديرية أمن الجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة