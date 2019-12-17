الأرصاد: طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس دافئ على كافة أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع، أن يكون طقس الجمعة المقبلة عطلة نهاية الأسبوع، مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة المقبلة، بالسواحل الشمالية الغربية، العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وشمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.