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اعرف سعر بدلة "سوبر مان" بمزاد علنى فى لوس أنجلوس وسر عدم بيع "سيد الخواتم"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:15 م
اعرف سعر بدلة "سوبر مان" بمزاد علنى فى لوس أنجلوس وسر عدم بيع "سيد الخواتم" زى سوبر مان - ارشيفيه
هند المغربي

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حقق أول زي إرتداه الممثل كريستوفر ريف في فيلم "سوبرمان" في مزاد علنى في لوس أنجلوس مبلغ 193 ألف و750 دولار ، حسبما أعلنت دار "جوليينز اوكشنز".

وأضاف تقرير عن موقع " العربية نت " أنه تم إستخدام أكثر من رداء بتصوير الفيلم يذكر ان عددهم 5  و الذي بدأ عرضه في العام 1978

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وعرضت للبيع في هذا المزاد حوالى 400 قطعة من بينها ملابس من مسلسل "ستار ترك"، فقد بيعت بدله ارتداها الممثل باتريك ستيوارت خلال تأدية الكابتن دور جان-لوك بيكار بسعر 28 ألف دولار.

أما الزي التى ارتداه دان اكرويد فى "جوستباسترز 2" فبيع بسعر 32 ألف دولار على ما أوضحت دار المزادات المتخصصة بتذكرات ومجموعات هوليوودية أو عائدة لنجوم، ولم تبع خلال المزاد جليون بيلبو باغنز الذي أدى دوره إيان هولمز في ثلاثية "لورد اوف ذي رينجز" (سيد الخواتم) مع أنه كان يعتبر من القطع الرئيسية.


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سيد الخواتم

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