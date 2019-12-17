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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:34 م
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اشتباكات فى العاصمة الهندية بسبب قانون الجنسية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:02 م
اشتباكات فى العاصمة الهندية بسبب قانون الجنسية مظاهرات بالهند
رويترز

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اندلعت اشتباكات فى نيودلهى اليوم الثلاثاء بين آلاف المحتجين ورجال الشرطة فى أحدث أعمال عنف فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ أسبوع على قانون جديد يحرم المسلمين من دول مجاورة من الحصول على الجنسية.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى إن القانون الجديد سيحمى الأقليات الدينية مثل الهندوس والمسيحيين من الاضطهاد فى بنجلادش وباكستان وأفغانستان المجاورة عن طريق تسهيل حصولهم على الجنسية الهندية.

لكن هذا القانون لا ينطبق على المسلمين، ويقول منتقدوه إنه يضعف الأسس العلمانية فى الهند.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع فى نيو سيلامبور بالعاصمة لإبعاد المحتجين الذين احتشدوا عند حواجز وألقوا الحجارة. وقال شاهد من رويترز إن اثنين على الأقل من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح.


الهند

نيودلهى

مظاهرات الهند

الشرطة الهندية

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