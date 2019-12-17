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استعجال تقرير فحص 1.5 طن كبدة فاسدة ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة لحوم فى الظاهر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:29 م
استعجال تقرير فحص 1.5 طن كبدة فاسدة ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة لحوم فى الظاهر لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة الظاهر الجزئية، تقرير المعمل الكيماوى بالقاهرة الخاص بفحص عينة من طن ونصف كبدة فاسدة، تم ضبطها بحوزة صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "أ. ع"، صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة لاستخدام الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين ومحققًا أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل الثلاجة على 1.450 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مباحث القاهرة

لحوم فاسدة

الظاهر

محل وجبات

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