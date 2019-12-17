استطلاع أمريكى: ترامب يتفوق على كل منافسيه الديمقراطيين فى سباق الانتخابات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن استطلاعا أجرته بالتعاون مع جامعة سوفولك وجد أن الرئيس دونالد ترامب، أول رئيس أمريكى معاصر يواجه العزل خلال فترته الرئاسية الأولى، يتفوق على كل منافسيه الديمقراطيين فى سباق انتخابات 2020.

وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع الوطنى الذى تم إجرائه مع تخطيط أعضاء مجلس النواب لإجراء تصويت العزل وبدء محاكمة فى مجلس الشيوخ، أظهر أن ترامب يتفوق على نائب الرئيس السابق جو بايدن بثلاث نقاط مئوية، وسيناتور فيرمونت بيرنى ساندرز بـ 5 نقاط، وسيناتور ماسوشستس بـ 8 نقاط.

كما تفوق ترامب على عمدة بيند بيت بوتيجيج (المرشح المثلى) بـ10 نقاط، وعلى عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج بـ 9 نقاط.

وأشارت الصحيفة إلى ان الاستطلاعات التى تجرى قبل قرابة عام من الانتخابات الرئاسية ليست بالمؤشر الذى يمكن الاعتماد عليه بشأن النتيجة النهائية، لا سيما أنه لم يتم اختيار مرشح أحد الحزبين بعد. لكن النتائج تشير أيضا إلى أن جلسات العزل التى تتناول ما يقول معارضو ترامب أنه انتهاكه للدستور ولقسم المنصب لم تقوض قاعدة الدعم الرئيسية له.

وقالت يو إس إيه توداى إن موقف ترامب ظل ثابتا بشكل ملحوظ بغض النظر عن معارضه، فحصل على 45% أمام وارن، و44% أمام بايدن وساندرز، و43% أمام بوتجيي وبلومبرج. ويمكن أن يكون هذا خبرا جيدا وسيئا له، فهو علامة على قوة دعمه، لكنه مؤشر أيضا على وجود سقف له.