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إصابة عامل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى والعشرات بالاختناق شمال طولكرم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 01:28 م
إصابة عامل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى والعشرات بالاختناق شمال طولكرم قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أصيب عامل فلسطينى، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على البوابة الزراعية بالقرب من جدار الفصل العنصرى "بوابة عكابا" شمال بلدة قفين شمال محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، فيما أُصيب آخرون بحالات اختناق غرب البلدة.
 
وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال أصابوا عاملًا وقاموا باحتجازه، ومنعوا المواطنين من التقدم لإسعافه.
 
وفى الوقت ذاته، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العمال أثناء محاولتهم عبور البوابة الزراعية غرب بلدة قفين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق، فيما حلّقت طائرة استطلاع إسرائيلية فى سماء المنطقة.
 
يُذكر أن، قوات الاحتلال تتعمد استهداف العمال عند هذه البوابة وبوابة أخرى فى نزلة عيسى بشكل مستمر، ما يسفر عن إصابة العشرات سواء بالرصاص الحى أو بحالات اختناق.
 
وفى محافظة جنين شمال الضفة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم شابًا فلسطينيًا بمحاذاة معسكر الجلمة، واستجوبت العديد من المواطنين.
 
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال احتجزت الشاب أحمد ناظم أبو فرحة لعدة ساعات داخل معسكر الجلمة قبل أن تخلى سبيله، فيما استجوبت العديد من المواطنين على الحاجز.
 
وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت وصادرت ما يقارب 25 بسطة زراعية، حتى أمس الاثنين، بالقرب من حاجز الجلمة العسكرى المُقام على أراضى القرية، بحجة عدم الترخيص.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

قوات الاحتلال الاسرائيلى

الضفه الغربيه

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