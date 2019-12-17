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"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 06:00 ص
"إزاى تمول مصنعك بقرض بفائدة 10%؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" الإعلامى أحمد يعقوب
كتب – حسن رمضان

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يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع إزاى تمول مصنعك من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى المصرى مؤخرًا، وذلك من خلال استضافة خبراء ومحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى.
  
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية دنيا صلاح عبد الله، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك التعمير والإسكان.

أخبار الاقتصاد

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اقتصاد مصر

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اليوم السابع بلس

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