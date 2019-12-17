إدارة المرور تضبط 5808 مخالفات مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

شنت الإدارة العامة للمرور، عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة ،عن ضبط 5808 مخالفات مرورية متنوعة ، من بينها 2111 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 187 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 10 دراجات نارية مخالفة،17 مخالفات "موقف عشوائى"، 32 مخالفة شروط الترخيص، 37 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.