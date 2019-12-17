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إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى الجيزة للمحاكمة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:56 م
إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات فى الجيزة للمحاكمة محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة العامة فى جنوب الجيزة عناصر التشكيل العصابى الذى تخصص نشاطهم فى سرقة السيارات السوزوكى، وبيعها بمركز العياط بجنوب الجيزة إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت تورط تشكيل عصابى فى سرقة السيارات السوزوكى، وبيعها بمركز العياط بجنوب الجيزة، حيث تبين أن المتهمين فى الواقعة 7 متهمين تم ضبطهم جميعًا، وبمناقشتهم اعترفوا بما نسب إليهم من اتهامات.

أجهزة الأمن بقسم شرطة العياط بقيادة المقدم أحمد صبحى، أجرت تحريات موسعة حول نشاط المتهمين وتوصلت لدور كلًا منهما فى التشكيل العصابى، ونجح النقيب باسم هنداوى من ضبطهم، واستعادة 12 سيارة من المسروقات.

 


سيارة سوزوكى

سرقة السيارات

سرقة السيارات السوزوكى

سرقة سياراة

عربية 7 راكب

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