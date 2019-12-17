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أوقاف الإسكندرية تلقى محاضرة بكلية الحقوق عن مواجهة العنف الأسرى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 05:33 م
أوقاف الإسكندرية تلقى محاضرة بكلية الحقوق عن مواجهة العنف الأسرى جانب من الندوة
الإسكندرية أسماء على بدر

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التقى قيادات مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بطلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية خلال ندوة بعنوان "الأسرة ومواجهة العنف الأسري"، حيث أدار اللقاء الدكتور محمد الفقى الأستاذ بكلية الحقوق، برعاية الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وتحدث فيها الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، عن كيفية إدارة الخلاف الزوجى من خلال المنهج الاسلامى القويم والذى يقيم دعائم بنيان الأسرة على المودة والرحمة، وقد وضع الاسلام لإدارة الخلاف الأسرى اطار لو التزم بها أفراد الأسرة لقضى على الخلاف فى مهده.

وأضاف أن الحق سبحانه عند ظهور بادرة الشقاق والخلاف إلى الوعظ والعتاب بالرفق واللين إذ به تحل المشكلات وتنقضى الخلافات فإن عظم شأن الخلاف يأتى الهجر وهو هجر عتاب لا هجر عقاب وهذا الهجر كأنه مدة ليراجع كل واحد من الزوجين نفسه ويستدرك خطأه ويعود إلى رشده وصوابه، فإن العلاقات الأسرية فى الاسلام قائمة على الفضل والإحسان ولذلك لابد عند اشتعال الخلافات ان نتعامل بقول الله عزوجل " ولا تنسوا الفضل بينكم".

وقال وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية:" ينبغى الا نلجأ إلى العنف فى التعامل الأسرى لان ذلك مخالف بجوهر الاسلام ومنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال "خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لاهلى".

وتحدث الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة عن الأسرة فى القرآن، مؤكدا أن رضى المرأة عن الزواج شرط لصحته وان الاسلام رفض زواج القاصرات لما فيه من الاضرار بهن كما رفض العنف الأسرى ضد اى فرد من أفراد الأسرة صغر او كبر لان الأسر تبنى على الحب والود لا على الكره والبغض وبين ان الخلافات الأسرية له اثرها السلبى على كل أفراد الأسرة والتى تعود بالسلب على كل المجتمع تبعاً لان الأسرة هى نواة المجتمع فإن صلحت واستقرت صلح المجتمع واستقر وان فسدت فسد المجتمع.


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