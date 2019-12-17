أمن القليوبية يضبط عصابة ترويج الأستروكس والاقراص المخدرة

القليوبية - فريق المحافظات

ضبطت مباحث القليوبية، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصصوا في الإتجار في الأقراص المخدرة و الاستروكس بشبرا الخيمة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث، يفيد تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين يقومون بترويج المخدراتوهم "ح س ح"، 25 عاما، عاطل، وبحوزته 100 قرص مخدر، و"ك ع ك" 24 عاما، عاطل، و"م ج ع "21 عاما، عاطل، وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدر ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهم وتحرر محضر بالواقعةوتولت النيابة التحقيق.